Massa Carrara. 83enne uccide a fucilate il gatto della vicina perché lo infastidiva. Denunciato

AgenPress – Uccide il gatto del vicino di casa con una fucilata: denunciato dai carabinieri. A chiamare i militari era stato lo scorso 27 luglio un cittadino di Mulazzo, dichiarando ai militari di non trovare più il suo gatto e di sospettare che fosse stato ucciso dal vicino. I carabinieri hanno iniziato le ricerche dell’animale e lo hanno trovato poco dopo gettato in un campo, in un sacchetto di plastica, morto per una ferita da arma da fuoco.

Le indagini hanno permesso ai carabinieri di risalire all’uomo che aveva sparato, un pensionato di 83 anni, che ha ammesso ai militari di aver sparato con il suo fucile da caccia perché il gatto si trovava nella sua proprietà e infastidiva i suoi animali. Il fucile, regolarmente detenuto, è stato sequestrato e il pensionato denunciato per ‘uccisione di animale’.