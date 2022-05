Mastella: PD vince solo se si allea con il Centro

- Advertisement -

AgenPress. “Il modello per vincere le prossime elezioni politiche, in particolare nel Mezzogiorno, è quello ideato da De Luca alle Regionali in Campania.

Diversamente il Pd, se immagina di fare alleanza solo con i Cinquestelle o la sinistra, è destinato alla sconfitta. O il Pd si apre al centro oppure non ci sarà partita”.

PNRR: DOVE CI SONO MINISTRI LEGHISTI SUD PENALIZZATO

“Dove ci sono i due ministri leghisti, Turismo e Sviluppo Economico, per il Pnrr pare non si assegnino al Sud il 40% delle risorse previste ma molto meno del 30%. Questo è non possibile, come partito faremo una battaglia e invitiamo tutte le forze politiche a parlamentari a non essere silenti ma a fare qualcosa”

E’ quanto ha dichiarato il segretario nazionale di Noi Di Centro Clemente Mastella in un evento del partito ad Avellino.