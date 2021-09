Mattanza di delfini alle isole Faroe. Massacrati in 1500 con arpioni, coltelli e trapani elettrici

- Advertisement -

AgenPress – Una tradizione che si rinnova ogni anno nelle Isole Faroe, in Danimarca: uccidere brutalmente i delfini, usando arpioni, coltelli e in alcuni casi anche trapani elettrici. Tecnicamente si chiama Grindadrap, che tradotto significa “caccia alle balene”, ma in realtà è indirizzata ad altri cetacei: centinaia di lagenorinchi acuti sono stati spinti a riva dalle imbarcazioni, fatti spiaggiare e crudelmente macellati. 1428 esemplari morti, compresi cuccioli e femmine incinte. Una mattanza senza precedenti.