Mattarella compie 80 anni. Di Maio, “punto di riferimento”. Renzi, il M5s lo voleva mettere in stato di accusa

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “La gioia negli occhi del Presidente Mattarella dopo il successo agli Europei di calcio è un’immagine storica. Un’immagine che ha trasmesso fiducia, felicità e serenità a un intero Paese, milioni di italiani che oggi dedicano al Presidente i più sinceri auguri per i suoi 80 anni”.

Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un post su Facebook, descrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel fargli gli auguri per il suo 80/mo compleanno.

“Punto di riferimento per ognuno di noi, nei mesi più drammatici e dolorosi di questa pandemia è stato sempre presente, ha saputo confortare le persone più fragili e trasmettere messaggi di speranza anche a chi doveva prendere decisioni importanti per il futuro degli italiani.

Ci ha incoraggiato a non mollare, a non abbatterci, a non fermarci davanti alle difficoltà.

Una guida saggia e autorevole anche nelle fasi politiche più delicate.

Per tutto questo le siamo immensamente grati, Presidente. Buon compleanno e viva l’Italia”, conclude Di Maio, al quale replica Matteo Renzi: “Auguri Presidente! Buon compleanno al Presidente Mattarella. Ottant’anni oggi! E grazie per il servizio reso al Paese in questi anni al Quirinale. E dire che i grillini lo volevano mettere in stato di accusa per alto tradimento: per fortuna hanno cambiato idea anche su quello”.