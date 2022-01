- Advertisement -

AgenPress. “Benissimo il Presidente Mattarella sulla solidarietà e sui vaccini. Mi sarei aspettato che parlasse della Giustizia Italiana che dopo il Covid è la grande malattia che sconvolge il nostro Paese.

Filippo Burzi non è stato ucciso dal Covid, ma dalla mala- Giustizia come testimonia la sua straordinaria lettera che dovrebbe essere affissa in tutti i Tribunali d’Italia”.



E’ quanto dichiara, in una nota, l’On Fabrizio Cicchitto Presidente di ReL.