Matteo Renzi: 5 Stelle: finiti, sipario, titoli di coda

AgenPress. Oggi si vota in Aula sulle dichiarazioni di Draghi. Il Movimento Cinque Stelle ha fatto precedere questa giornata da una indecorosa tarantella interna: i grillini usano le grandi questioni internazionali come alibi per capire chi farà le liste il prossimo anno e quante deroghe ci saranno al principio dei due mandati.

Discutere del Movimento Cinque Stelle ormai è tempo perso. Sono, come ha detto Di Maio, il partito dell’odio. Se ci pensate, è esattamente la stessa definizione che noi davamo di loro nel lontano 2018. Allora lo dicevamo noi a Di Maio e ai suoi adepti. Oggi se lo dicono da soli. Forse anche io devo smettere di parlarne: sono finiti, sipario, titoli di coda.