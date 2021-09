Matterella ha ricevuto al Quirinale le nazionali femminile e maschile di Pallavolo

- Advertisement -

AgenPress – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale le nazionali femminile e maschile di Pallavolo, recenti vincitrici della medaglia d’oro ai rispettivi Campionati Europei, svoltisi a Belgrado e a Katowice.

Sono intervenuti il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, l’Allenatore della Nazionale Italiana femminile, Davide Mazzanti, l’allenatore della Nazionale italiana maschile, Ferdinando De Giorgi, la Vice Capitana della Nazionale Italiana femminile, Ofelia Malinov e il Capitano della Nazionale Italiana maschile, Simone Giannelli.

Hanno partecipato all’incontro Valentina Vezzali, Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport e i responsabili del settore tecnico delle due squadre.

“Avete sottolineato di aver reso onore alla maglia italiana: lo confermo e ve ne ringrazio, come per il significato che avete attribuito alle vostre vittorie. Per il Paese in ripresa avere segnali di ripresa dopo la pandemia è di grande importanza”, ha detto Mattarella.

“Le individualità si esprimono al massimo quando la squadra gioca tutta. Avete fuso i vostri talenti nell’intesa di squadra. Questo è un esempio per il Paese. Vi seguo quando posso, anche a prescindere dalla Nazionale. E quando qualche emittente tv trasmette, ahimè troppo di rado, gli incontri dei vostri campionati li vedo con piacere”.