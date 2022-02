Mazzetti (FI): “Modifiche preservano Superbonus e recepiscono istanze”

- Advertisement -

AgenPress. “Novità positive nell’ottica di un miglioramento progressivo e soprattutto dell’attesa stabilizzazione del Superbonus nei prossimi anni” dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e componente VIII Commissione.

“In queste settimane si è parlato molto e troppo spesso di Superbonus senza consultare i dati reali, offuscandone il contributo all’edilizia e alla transizione ecologica. Dopo una vera e propria campagna di fango nei confronti del settore, il governo – sottolinea – ha saputo lavorare concretamente, perché il Superbonus è stato una scelta dispendiosa sì ma corretta per il momento storico che stiamo vivendo: un investimento da parte dello stato per le imprese e l’ambiente che avrà delle ricadute positive sia sull’economia reale sia sulle casse statali. Perché è giusta la transizione ecologica ma non può ricadere tutta solo sui cittadini.

Le misure annunciate dal Ministro Cingolani – aggiunge – preservano l’incentivo ma cercano anche di porre rimedio ai problemi che sono emersi e che in precedenza noi sostenitori e le categorie economiche e professionali avevano evidenziato. Il limite delle tre cessioni, nell’ambito del sistema bancario, è un giusto mezzo e sicuramente non così costrittivo come quella sola cessione, che viceversa avrebbe inceppato il circuito del credito.

I nuovi massimali possono aiutare ad ammortizzare gli eccessivi costi per le aziende, salvaguardando cantieri in corso e futuri. Forza Italia non faceva parte del governo gialloverde che ha istituito il Superbonus ma lo ritiene un ottimo stimolo, dopo un decennio di crisi aggravato da due anni di pandemia, e ha contribuito alla salvaguardia e al miglioramento.

È giusto intervenire contro i pochi truffatori e salvaguardare la maggioranza e ugualmente potenziare il tracciamento del credito: tutte proposte di Forza Italia che si stanno traducendo in realtà. Lavorare concretamente per limare errori e problemi è il metodo giusto, oggi e nel futuro: l’edilizia ha bisogno di queste risposte certe per lavorare serenamente contribuendo allo sviluppo del Paese come ha sempre fatto”, conclude Mazzetti.