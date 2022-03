McDonald’s ha annunciato che chiuderà i suoi fast food in Russia

- Advertisement -

AgenPress. McDonald’s ha annunciato che chiuderà i suoi fast food e sospenderà le sue attività di ristorazione in Russia.

Il gigante enogastronomico è stato accusato di aver continuato a commerciare nonostante in atto l’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin. Forte è stato il contraccolpo mediatico che ha subito la catena McDonald’s: la quale veniva accusata di pensare ai propri profitti, mentre altre società hanno bloccato immediatamente gli accordi commerciali con la Russia.



Alla fine in una e-mail l’amministratore delegato Chris Kempczinski ha dichiarato: “Il conflitto in Ucraina e la crisi umanitaria in Europa hanno causato sofferenze indicibili a persone innocenti. Ci uniamo al mondo nel condannare l’aggressione e la violenza e pregare per la pace”.