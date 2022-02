Mediaset. Ronzulli (FI), false le notizie di limitare presenza FDI sulle reti. E’ diffamazione, mandato ai legali

AgenPress – “Le notizie apparse negli ultimi giorni su alcuni organi di stampa in riferimento a un presunto intervento della Senatrice Licia Ronzulli teso a limitare la presenza degli esponenti di Fratelli d’Italia sulle reti Mediaset – azienda solida e assolutamente indipendente – sono infondate, false e prive di qualunque fondamento”.

Lo si apprende da fonti legali vicine alla Senatrice Licia Ronzulli.

“La libertà di stampa è un valore irrinunciabile in democrazia, ma non può divenire uno strumento di lotta politica basato su circostanze fantasiose. Inventare di sana pianta avvenimenti e situazioni mai verificatesi non è giornalismo, ma diffamazione: la senatrice Ronzulli ha dato di conseguenza mandato ai suoi legali di procedere nei confronti di quanti stanno offendendo la sua onorabilità piegando la realtà a proprio uso e consumo”.