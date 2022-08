Medici di base dipendenti? Fmmg: Crisanti pensi alla sua disciplina e lasci ad altri i temi che non conosce

- Advertisement -

AgenPress – “Crisanti è un ottimo microbiologo e mai penseremmo di confrontarci con lui su temi di sua competenza e conoscenza, non ci rassicurano però le sue dichiarazioni sul ruolo che dovrebbero avere i medici di famiglia, non avendo il “professore” le stesse competenze in fatto di politica e organizzazione dei servizi sanitari”.

Silvestro Scotti, segretario generale Fimmg, commenta con sarcasmo quanto affermato da Andrea Crisanti, vale a dire che “i medici di medicina generale devono diventare dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale”.

“È strano che un’affermazione simile – prosegue Scotti – arrivi da chi è candidato nel Collegio Europa, perché afferma un principio che proprio in Europa non trova quasi nessun riscontro. Forse Crisanti lo ha dimenticato, o lo ignora. Nella stragrande maggioranza dei paesi europei i medici di medicina sono legati al Sistema Sanitario Nazionale da un rapporto di convezione, così come avviene in Italia, e questo garantisce un’autonomia gestionale e una maggiore efficienza dell’assistenza prestata. Forse è meglio che continui a interessarsi della sua disciplina e lasci ad altri i temi su cui evidentemente deve documentarsi di più e meglio”.

