- Advertisement -

AgenPress – L’inadempienza dei pagamenti esteri della Russia potrebbe comportare un’iperinflazione in Europa e la propria insolvenza,

Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, spiegando che “il default della Russia potrebbe comportare il default dell’Europa”. Lo riporta la Tass. “Le sanzioni anti-russe possono provocare una iperinflazione in Europa”.

- Advertisement -

Commentando le parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen secondo cui il default della Russia è una questione di tempo, ha osservato: “Bene, per favore, ci provi” e ha indicato “due cose ovvie”.

“Il default della Russia potrebbe comportare il default dell’Europa, sia morale che, molto probabilmente, tangibile”, ha scritto sul suo canale Telegram, poiché, nelle sue parole, il sistema finanziario dell’Unione Europea non è molto stabile e le persone stanno perdendo fiducia.

Inoltre, le autorità dell’Unione europea dovrebbero aspettarsi “una forte gratitudine da parte degli europei di base per l’iperinflazione che non può essere attribuita ai vili russi, per la mancanza di alimenti elementari nei negozi e per l’afflusso di profughi, che provocherà un’ondata di forza crimini”, ha scritto. “In questo caso, la gente a Bruxelles dovrà cambiare la propria retorica. Altrimenti, nelle strade delle città europee, nella gloria degli eroi di Maidan, bruceranno puzzolenti fuochi di pneumatici”.

- Advertisement -

Per quanto riguarda le dichiarazioni di von der Leyen, “non riguardano le sofferenze delle persone emaciate, non la fine dell’operazione militare speciale, non la tanto sperata pace in Ucraina, ma l’inadempienza dei pagamenti esteri della Russia”.

“Questo è ciò che sognavano! Questa è la strategia centrale dell’Unione Europea. Questo è ciò che vogliono davvero i masochisti di Bruxelles ei loro compagni di gioco d’oltremare”.

Secondo il ministero delle finanze russo, il debito estero della Russia era di 59,5 miliardi di dollari al 1° febbraio 2022, di cui 38,97 miliardi di dollari in prestiti obbligazionari esteri. Attualmente, la Russia ha 15 prestiti obbligazionari con un periodo di scadenza dal 2002 al 2047.

Il ministro delle finanze russo Anton Siluanov ha affermato in precedenza che la Russia ripagherà i suoi debiti in valuta estera solo quando le sue attività valutarie saranno sbloccate. In caso di rifiuto o di mancata risposta da parte delle banche agenti, la Russia rimborserà e rimborserà le proprie passività estere in rubli.

In questo caso, tuttavia, si tratterà di un cambiamento significativo nei termini di servizio del debito russo tramite prestiti obbligazionari, che, molto probabilmente, sarà interpretato come un default.

Inoltre, le autorità dell’Unione europea dovrebbero aspettarsi “una forte gratitudine da parte degli europei per l’iperinflazione che non può essere attribuita ai vili russi, per la mancanza di alimenti primari nei negozi e per l’afflusso di rifugiati che provocherà un’ondata di crimini”.