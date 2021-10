Meloni. Bene la Lega a non votare delega fisco in bianco. Ballottaggio Roma, con Berlusconi e Salvini insieme

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “Ha fatto bene la Lega a non votare una delega in bianco. D’altronde, Letta e il Pd non hanno mai fatto mistero di voler aumentare le tasse sulla casa e colpire chi produce ricchezza. Si sta facendo un gioco delle tre carte che privilegia sempre le idee della sinistra e fa bene il centrodestra a difendersi, dimostrando di essere la coalizione no tax che abbiamo sempre detto di essere”.

Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia in un’intervista al Messaggero, nel corso della quale ha parlato del ballottaggio a Roma. “Ho chiamato Salvini e Berlusconi e mi hanno confermato la loro presenza significativa e decisa nelle prossime due settimane. E confido che ci vedremo nelle prossime ore. Siamo in battaglia e bisogna serrare i ranghi: il confronto si polarizzerà e dobbiamo lavorare per far conoscere ancor di più il nostro programma per la Capitale. FdI sarà in prima linea in questa sfida”.

Secondo Giorgia Meloni Michetti può ancora aumentare i consensi e “sono convinta che il centrodestra abbia tutte le carte in regola per vincere al ballottaggio. Al primo turno i romani hanno smentito il racconto interessato di certa stampa, che ha denigrato in ogni modo Michetti e lo ha descritto come un candidato debole. Le urne hanno sancito il contrario: Enrico è stato il più votato ed è arrivato davanti due ex ministri e al sindaco uscente. Chi ha creduto di più nel ruolo della Capitale sono FdI e il centrodestra”. La leader di FdI non pensa che il centrodestra abbia sbagliato candidati “e non lo pensano nemmeno Berlusconi e Salvini. La partita dei ballottaggi è apertissima e siamo pronti a giocarla”.