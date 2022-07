Meloni chiede elezioni subito. La crisi non rientrerà. Draghi sa che le cose possono solo peggiorare

- Advertisement -

AgenPress – “‘È da irresponsabili andare al voto ora’. Dissero quelli che in piena crisi economica, tra pandemia e rincari di ogni tipo, continuano a tenere paralizzata l’Italia tra liti e smanie di potere. Irresponsabili sono loro. Basta scuse, basta giochi di palazzo: elezioni subito”. Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

“Olanda, Germania, Portogallo e Francia sono solo alcune delle Nazioni dove nell’ultimo anno, tra pandemia e guerra, si è regolarmente espressa la volontà popolare attraverso il voto. Non veniteci a parlare di responsabilità, la vostra è solo paura del giudizio degli italiani. Elezioni subito”, scrive su Facebook.

In una diretta su Corriere.it afferma che “i governi di questa legislatura non sono stati in grado di fare delle cose, non perseveriamo. Secondo noi è fondamentale votare e che ci sia una maggioranza coesa a sostenere il governo. Quando si va a votare c’è sempre in carica un governo finché non entra in carica il successivo, il racconto delle elezioni come se fossero le cavallette delle sette piaghe d’Egitto non lo condivido. Tutte le altre democrazie vanno normalmente al voto. Le elezioni sono necessarie non nei giorni di sole ma quando sei in mezzo a una tempesta e hai bisogno di un capitano riconosciuto dall”equipaggio e che abbia una rotta”.

Meloni dubita “che la crisi rientrerà. Mario Draghi capisce che da qui alla fine della legislatura le cose possono solo peggiorare, conosce bene l’attuale condizione economica dell’Italia (anche grazie all’azione del suo governo) e penso possa preferire passare la mano adesso invece che in autunno, quando la realtà striderebbe con il racconto di Draghi salvatore”.

“Non escludo si possa convincere Draghi a restare ma non mi pare ci siano molti margini, considererei scandaloso mettere insieme il quarto governo calato dall’alto, sarebbe una scelta di gravissima responsabilità”.