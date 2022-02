Meloni contro Saviano, in tv mi dà della bastarda ma non accetta il confronto sul tema dell’immigrazione

- Advertisement -

AgenPress – “La sinistra mi definisce impresentabile, Saviano in tv mi dà della bastarda ma non accetta la mia sfida di confrontarci sul tema dell’immigrazione. Fanno così perché sanno che le nostre idee sono più efficaci delle loro, noi non abbiamo mai tradito impegni e parola”.

Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ospite di “Anni 20 Notte”, in onda stasera alle 23.20 su Rai2.

- Advertisement -

“Fratelli d’Italia rappresenta persone libere, orgogliose e che non si piegano al mainstream. Davanti a un partito così è difficile dire che è disonesto o composto da imbecilli e quindi non resta che metterci all’angolo. Non esiste destra che piaccia alla sinistra, l’unico modo sarebbe diventare di sinistra ma io non voglio piacere e non diventerò di sinistra”.

Lo scorso anno a dicembre Roberto Saviano ospite a Pizzapulita e il tema erano gli arrivi irregolari e i naufragi nel Mediterraneo. In quell’occasione non si risparmiò in giudizi contro Giorgia Meloni e Matteo Salvini definendoli “bastardi”.