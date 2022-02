Meloni: “La piccola imprenditoria, segnata da due anni di pandemia e restrizioni, è sempre più in difficoltà”

- Advertisement -

AgenPress . La piccola imprenditoria, segnata da due anni di pandemia e restrizioni, è sempre più in difficoltà. Anche in Lombardia, da sempre traino dell’economia nazionale.

Siamo davanti ad una strage annunciata di artigiani e commercianti, che rischia di far sparire in tutta Italia un popolo di piccoli imprenditori e migliaia di posti di lavoro. Come Fratelli d’Italia ripete da anni, la priorità è sostenere e mettere in sicurezza il mondo produttivo, abbandonato da governi ostaggio della sinistra da sempre ostile a chi fa impresa e lavora in proprio.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni leader di Fratelli d’Italia.