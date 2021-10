Meloni, mi vaccino, ma mia figlia di 12 anni no. Il Green pass, è misura inefficace, economicida

- Advertisement -

AgenPress – “Sì mi vaccino, non sono no vax, non sono contraria ai vaccini, ma se mi chiedi di vaccinare mia figlia di 12 anni neanche in catene. Mia madre ha dei problemi e l’ho fatta vaccinare 5 mesi fa ma devi valutare i rischi e secondo me vaccinare un bambino di 12 anni è un errore”.

Lo ha detto il leader Fdi Giorgia Meloni a margine della presentazione del suo libro al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca).

- Advertisement -

“Io sono contraria all’obbligo vaccinale perché non è efficace più di tanto, e fai diventare le persone dei figli di un dio minore. Con il Green pass la vaccinazione diventerà difatto obbligatoria”, aggiunge, dicendosi di non essere d’accordo, la considero una misura inefficace, economicida, una misura che uccide la nostra economia. Nasceva da parte dell’Ue per favorire il turismo, applicato alla vita sociale, e in Italia quando non viene applicato negli altri paesi vuol dire far fallire un’altra stagione turistica”.

“Stiamo picconando il nostro stato di diritto. Se devo esibire un certificato per esser liberi vuol dire che non sei libero. Questi sono precedenti che pagheremo”.

“Le affermazioni di Draghi sono efficaci ma imprudenti. Draghi ieri ha detto che l’invito a non vaccinarsi è invito a morire. Se sei per l’obbligo vaccinale abbi il coraggio di farlo”.