Meloni, prove tecniche da premier. Conservatori possono conquistare la maggioranza

- Advertisement -

AgenPress – “Sono sempre disponibile al vertice: incroceremo le agende e ci vedremo. Io avevo parlato con Berlusconi e avevamo stabilito per martedì scorso. Poi gli altri evidentemente non sono riusciti a incastrare quella data. Ma ora non posso lasciare migliaia di persone per una cosa che si può fare gli altri giorni . Ma sono sempre disponibile”. Lo afferma la leader di FdI, Giorgia Meloni, a margine della seconda giornata della Conferenza programmatica del partito.

“Vogliamo fare un lavoro molto serio sui vari temi, poi porteremo questo contributo al tavolo della coalizione per fare la sintesi”, ha aggiunto.

- Advertisement -

“Importante che ci sia qualcuno che voli alto rispetto alle nostre beghe quotidiane. Il mio obiettivo è rappresentare il campo del centrodestra con orgoglio e senza alcuna sudditanza rispetto alla cultura della sinistra: spero che gli alleati vogliano costruire questo campo con me. Se lo vogliono fare allora bisogna semplicemente darsi delle regole”.

“Il campo dei conservatori può conquistare la maggioranza e oltre degli italiani. I progressisti ci hanno raccontato in questi anni un mondo che non esisteva, una globalizzazione senza regole: noi vogliamo tornare al realismo e al buon senso”.

“Non voglio fare il vostro lavoro ma ci sono cose più interessanti di sapere se Salvini vede Meloni, a chi ha paura di perdere il lavoro, a chi gli chiude l’impresa, a chi ha paura della guerra non penso che siano contenti di sentire quando si vedono i loro referenti politici”, ha detto ancora. Mi spiace che qui stiamo a parlare quando si vedono Salvini e Meloni che credo interessi molto meno ai cittadini dei problemi. Prima delle persone bisogna avere i programmi, le risposte. Poi parliamo delle persone”.

- Advertisement -

Meloni premier? “Attuerei il principio ‘più assumi meno paghi’: una detassazione sulle imprese sul fatturato commisurata alla quantità di manodopera rispetto al fatturato; detasserei quella parte della pensione che gli anziani dedicano al sostentamento dei loro figli e nipoti; farei un ministero del mare; e magari un liceo del Made in Italy per dare manodopera d’eccellenza al settore del made in”.