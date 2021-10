Meloni replica a Lamorgese: tra le inadempienze anche la vergogna della devastazione a Roma

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “Ministro Lamorgese, nella lista infinita delle sue inadempienze figura anche la vergogna della devastazione a Roma sabato scorso. Lei sapeva che c’erano persone interdette alla partecipazione perché pericolose per l’ordine pubblico?”

Così Giorgia Meloni replica in aula al ministro. “La risposta di Lamorgse non è semplicemente insufficiente ma offensiva delle forze dell’ordine. 7 agenti lasciati a prendere le bastonate davanti alle Cgil sono un fatto indecente ed offensivo di quella gente e di questo Parlamento non fatto di imbecilli”.

“Era stata avvertita dell’annuncio, prima sui social e poi in piazza dal palco, sulla loro intenzione di assaltare la sede della Cgil? Lei conosceva la natura dell’organizzazione Forza Nuova che si dichiara neofascista e a cui queste persone appartengono?

In piazza c’erano anche agenti infiltrati? Se lei aveva queste informazioni perché non ha protetto tanto la Cgil quanto le persone che legittimamente manifestavano contro un provvedimento del suo governo. Una volta tanto, ministro Lamorgese, la verità”.