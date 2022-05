Melzo. Donna di 84 anni trovata morta in vasca da bagno. Corpo fatto a pezzi in stato di decomposizione

- Advertisement -

AgenPress – Una donna di 84 anni è stata trovata morta, questa mattina, a Melzo, in provincia di Milano. Il corpo, che era in avanzato stato di decomposizione, giaceva dentro una vasca da bagno.

Il corpo era stato fatto a pezzi. A trovare il cadavere, intorno alle 10, è stata una parente che non la sentiva da giorni, e che ha chiamato il 118. Una volta constatato il decesso, i medici hanno avvisato i Carabinieri, che stanno effettuando accertamenti nell’appartamento, che si trova in una palazzina in via Boves 10. Al momento non si conoscono le cause della morte e non si esclude alcuna possibilità.

- Advertisement -

Il pm Elisa Calanducci ha ascoltato i parenti della donna che ha tre figlie le quali non vivevano con lei. Una delle tre è certamente stata sentita dagli inquirenti. Le indagini prendono decisamente per l’omicidio e il corpo della donna è stato trovato in avanzato stato di decomposizione, segno che il delitto va collocato tempo fa.