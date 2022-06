Merkel. Guerra in Ucraina non ha giustificazione. Per Putin caduta Unione Sovietica peggiore catastrofe del XX secolo

AgenPress– Il 24 febbraio ha rappresentato una cesura. Questa aggressione all’Ucraina non ha alcuna giustificazione. Non c’è alcuna scusante”. Lo ha detto l’ex cancelliera Angela Merkel, rispondendo alla prima intervista “fuori servizio”, alla Berliner Ensamble. “E’ stato un grande errore”.

“È una grande tristezza che non sia riuscito, ma non mi rimprovero di aver tentato”, ha aggiunto a proposito dei tentativi di trattativa con Putin, svolti insieme al presidente francese, per arrivare agli accordi di Minsk sull’Ucraina.

“Il mio cuore ha sempre battuto per l’Ucraina. Non ero per metà per la Russia, e per metà per l’Ucraina. Il mio cuore ha sempre battuto per l’Ucraina”, ha affermato. L’ex cancelliera ha spiegato di essersi sempre sforzata “di trovare un modus vivendi con la Russia che non portasse alla guerra. Un modo di coesistere”.

“L’Ucraina non può essere lasciata sola”, ha detto ancora. “Noi eravamo essenzialmente operativi nella diplomazia. Oggi questo non è più all’ordine del giorno”, ha spiegato affermando che fosse giusto in passato non consegnare le armi in situazioni di crisi, e che ci fosse una distribuzione dei compiti con la Francia. La situazione è cambiata”

“Si può dire che quando ho visitato Putin a Sochi, nel 2007, nella famosa visita con il cane, lui ha detto che la caduta dell’Unione sovietica sia stata la peggiore catastrofe del Ventesimo Secolo. Io gli risposi che per me era stato uno degli eventi più belli della mia vita”.