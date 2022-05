Messico. A rischio estinzione il più piccolo mammifero al mondo. La focena vaquita

- Advertisement -

AgenPress – Il più piccolo mammifero marino del mondo è così a rischio estinzione che ne rimangono solo una decina nel suo unico habitat nel Golfo di California, in Messico.

Le vaquitas sono state spinte sull’orlo dell’estinzione a causa delle reti da posta illegali, utilizzate per catturare gamberetti e pesci totoaba che condividono lo stesso habitat delle focene.

Le vaquitas, lunghe da 1,2 a 1,5 metri), finiscono come “cattura accessoria” poiché non sono l’obiettivo previsto delle reti.

Il pesce totoaba, inserito nella lista rossa delle specie minacciate dell’Unione internazionale per la conservazione della natura, ha una vescica natatoria che è apprezzata in Cina e utilizzata per la medicina tradizionale e persino vista come un investimento finanziario.

Il Messico ha messo fuori legge la pesca del totoaba e ha reso illegali le reti da posta dove vivono le vaquitas, ma la pratica continua senza sosta.

Con una popolazione così piccola rimasta, i ricercatori si sono chiesti se le vaquitas fossero a maggior rischio di estinzione a causa della consanguineità.

Gli scienziati Barbara Taylor e Lorenzo Rojas-Bracho, che studiano questo rischio da più di 20 anni, hanno pubblicato un articolo del 1999 suggerendo che l'”ipotesi del destino” della consanguineità non poteva essere confermata . Questo è importante perché se un animale è considerato “destinato all’estinzione” per questo motivo, gli sforzi di conservazione potrebbero non essere perseguiti, ha affermato Rojas-Bracho. Ora, un team di scienziati, tra cui Taylor e Rojas-Bracho, ha studiato i modelli genetici di campioni di tessuto di vaquita raccolti tra il 1985 e il 2017 da ricercatori messicani. Taylor è uno scienziato senior presso il Southwest Fisheries Science Center della Oceanic and Atmospheric Administration a La Jolla, in California, e Rojas-Bracho è un biologo della conservazione e membro della Commissione nazionale delle aree protette in Messico. “Chi avrebbe mai pensato che diversi decenni dopo questi stessi campioni potessero dirci così tanto”, ha affermato il coautore dello studio Rojas-Bracho in una dichiarazione. “La genomica ci fornisce indizi sul passato della specie, ma ci permette anche di scrutare nel futuro”. E si scopre che queste piccole focene hanno abbastanza resilienza codificata nella loro genetica per riprendersi se le reti da imbrocco vengono fermate.Uno studio che dettaglia i risultati pubblicati giovedì sulla rivista Science . “Se possiamo permettere a questi animali di sopravvivere, possono fare il resto”, ha detto in una dichiarazione la coautrice dello studio Jacqueline Robinson, ricercatrice post-dottorato presso l’Università della California, a San Francisco. “Geneticamente hanno ancora la diversità che li ha fatti prosperare per centinaia di migliaia di anni, fino all’arrivo delle reti da imbrocco”, che rappresentano la più grande minaccia perché fanno annegare le focene.

Le informazioni genetiche delle vaquitas mostrano che sono apparse circa 2,5 milioni di anni fa e si sono adattate alla vita nelle acque poco profonde del Golfo di California settentrionale.

Sono stati condotti sondaggi anche per osservare alcune delle poche vaquita rimaste e i ricercatori hanno potuto constatare che godono di ottima salute e avevano persino dei piccoli che nuotavano con loro, il che significa che si stanno riproducendo attivamente. “A Vaquitas è rimasto pochissimo tempo”, ha affermato il coautore dello studio Christopher Kyriazis, uno studente di dottorato in ecologia e biologia evolutiva presso l’UCLA, in una dichiarazione. “Se li perdiamo, sarebbe il risultato delle nostre scelte umane, non di fattori genetici intrinseci”. Gli scienziati continuano a monitorare attivamente la vaquitas. I ricercatori ritengono che il loro approccio a questo studio potrebbe essere utilizzato per prevedere il rischio di estinzione di altre specie in via di estinzione in base alla loro genetica.