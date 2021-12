Michael Schumacher. La moglie: “è diverso, ma è qui. Mi mostra ancora quanto è forte ogni giorno”

- Advertisement -

AgenPress – La moglie di Michael Schumacher, Corinna, ha detto che il grande della Formula Uno è “diverso, ma è qui” mentre il 52enne continua la sua riabilitazione da un infortunio al cervello subito in un incidente sugli sci nel dicembre 2013 .

La famiglia ha mantenuto gli aggiornamenti al minimo dall’incidente e in un prossimo documentario di Netflix, che sarà presentato in anteprima il 15 settembre, Corinna ha affermato che la privacy era molto importante per loro.

“Mi mostra ancora quanto è forte ogni giorno. Viviamo insieme a casa. Facciamo terapia. Facciamo tutto il possibile per migliorare Michael e assicurarci che sia a suo agio. E per fargli semplicemente sentire la nostra famiglia, il nostro legame”.

“E non importa cosa, farò tutto il possibile. Lo faremo tutti. Stiamo cercando di andare avanti come una famiglia, nel modo in cui a Michael piaceva e piace ancora. E stiamo andando avanti con le nostre vite. “‘Il privato è privato’, come ha sempre detto. È molto importante per me che possa continuare a godersi la sua vita privata il più possibile. Michael ci ha sempre protetto e ora stiamo proteggendo Michael”. Schumacher ha vinto due campionati di Formula 1 per Benneton nel 1994 e nel 1995 e poi cinque consecutivi per la Ferrari, tra il 2000 e il 2004. Si è ritirato nel 2006 ma è tornato per un periodo con la Mercedes dal 2010 al 2012. Il figlio di Michael e Corinna, Mick, è alla sua stagione di debutto in Formula 1 con la Haas.