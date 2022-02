Michel, paralizzato a causa di un incidente, torna a camminare grazie ad una tecnica innovativa

Michel, 30 anni di Montaldo Torinese, racconta la sua esperienza all’interno di un programma di ricerca che ha coinvolto altri 2 volontari con l’obiettivo di riuscire a restituire la capacità di movimento a chi è rimasto paralizzato per traumi alla colonna vertebrale.

Circa un anno fa, “ho saputo che cercavano volontari per questo esperimento e ho scritto una mail per poterne far parte, non sapevo quasi nient’altro”. Ad agosto si è sottoposto a un intervento chirurgico in cui gli sono stati impiantati degli elettrodi nella colonna vertebrale e un dispositivo nell’addome che raccoglie i dati in arrivo da un tablet. Finita la convalescenza post-operatoria Michel è andato nei laboratori Epfl, “dopo appena un giorno di addestramento ho mosso i primi passi e poco dopo camminavo“, spiega con un po’ di emozione.

Gli impianti, realizzati al Politecnico di Losanna, stimolano l’area del midollo spinale che attiva i muscoli del busto e delle gambe, consentendo ai pazienti con paralisi completa di camminare. E’ necessaria una formazione approfondita per acquisire familiarità con l’utilizzo del sistema, ma i pazienti selezionano l’attività desiderata su un dispositivo simile a un tablet che invia un messaggio a un altro device simile a un pacemaker.

Gregoire Courtine, che ha co-diretto lo studio, ha affermato che ulteriori ricerche su come questa tecnologia potrebbe essere utilizzata per altri tipi di condizioni neurologiche, come il grave morbo di Parkinson, dovrebbero essere pubblicate a breve.

Gli impianti controllati dall’intelligenza artificiale hanno stimolato l’area del midollo spinale che attiva i muscoli del busto e delle gambe, consentendo a tre pazienti con paralisi completa di camminare di nuovo.

La professoressa Courtine, dell’Istituto Federale Svizzero di Tecnologia , ha dichiarato: “Tutti e tre i pazienti sono stati in grado di stare in piedi, camminare, pedalare, nuotare e controllare i movimenti del busto in un solo giorno, dopo che i loro impianti sono stati attivati.

“Questo grazie ai programmi di stimolazione specifici che abbiamo scritto per ogni tipo di attività.

“I pazienti possono selezionare l’attività desiderata sul tablet e i protocolli corrispondenti vengono trasmessi al pacemaker nell’addome”.