Michel (pres. Consiglio europeo): “da Mosca minacce vergognose e inaccettabili”

AgenPress. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al termine della sua visita al memoriale di Hiroshima, in Giappone dichiara:

“Mosca attacca l’Ucraina con minacce vergognose e inaccettabili sull’uso delle armi nucleari”. “La Russia non sta solo scuotendo la sicurezza dell’Europa, sta pericolosamente alzando la posta in gioco per il mondo intero. Abbiamo regole internazionali e istituzioni globali per il disarmo nucleare e il controllo degli armamenti. Dobbiamo proteggerli e rafforzarli per garantire pace e sicurezza“.