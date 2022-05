Michigan. Urina come fertilizzante per innaffiare le peonie. Contiene azoto, potassio e fosforo

- Advertisement -

AgenPress – Le professoresse di ingegneria ambientale Nancy Love e Krista Wigginton sono visitatori abituali del Nichols Arboretum della scuola di Ann Arbor, dove hanno applicato fertilizzanti a base di urina ai letti di peonia cimelio prima della fioritura annuale primaverile dei fiori.

Fa tutto parte di uno sforzo per educare il pubblico sulla loro ricerca che dimostra che l’applicazione di fertilizzanti derivati ​​da urina ricca di sostanze nutritive potrebbe avere benefici ambientali ed economici.

“All’inizio pensavamo che le persone potessero essere titubanti. Sai, questo potrebbe essere strano. Ma abbiamo davvero sperimentato molto poco di questo atteggiamento”, ha detto Wigginton. “In generale, le persone all’inizio pensano che sia divertente, ma poi capiscono perché lo stiamo facendo e lo supportano”.

Love è coautore di uno studio pubblicato sulla rivista Environmental Science & Technology che ha scoperto che la diversione e il riciclaggio delle urine hanno portato a riduzioni significative delle emissioni di gas serra e dell’energia.

L’urina contiene nutrienti essenziali come azoto, potassio e fosforo ed è stata usata come fertilizzante per le colture per migliaia di anni.

Love ha affermato che raccogliere l’urina umana e usarla per creare fertilizzanti rinnovabili – come parte di quella che lei chiama “economia circolare dei nutrienti” – porterà a una maggiore sostenibilità ambientale.

Pensalo non tanto al riciclaggio, ma al “ciclo della pipì”, ha detto Wigginton.

“Stavamo cercando termini che avrebbero preso piede ma che avrebbero trasmesso l’idea, e ‘pee-cycling’ sembra essere uno che si è bloccato”, ha detto.

Nell’ambito di una sovvenzione di 3 milioni di dollari dalla National Science Foundation assegnata nel 2016, Love e Wigginton non solo hanno testato metodi avanzati di trattamento delle urine, ma hanno anche indagato sull’atteggiamento delle persone sull’uso dei fertilizzanti derivati ​​dalle urine.

“Abbiamo usato il termine, ‘pipì sulle peonie.’ E poi cattura l’attenzione delle persone e quindi possiamo parlare con loro dei flussi di nutrienti e dell’efficienza dei nutrienti nelle nostre comunità e di come essere più sostenibili”, ha detto Love. “Si scopre che alcune persone pensavano che quello fosse il permesso di far cadere i loro cassetti e fare pipì sulle peonie.

“Quindi, quest’anno, useremo ‘pipì per le peonie’ e speriamo di non avere quella confusione”.

Il fertilizzante derivato dalle urine che i ricercatori stanno usando in questi giorni ha avuto origine nel Vermont. Ma se tutto va secondo i piani, l’anno prossimo distribuiranno del fertilizzante di provenienza locale.

Una toilette a tazza divisa in un edificio di ingegneria del campus è progettata per inviare rifiuti solidi a un impianto di trattamento mentre convoglia l’urina a un serbatoio di contenimento al piano di sotto. L’urina deviata dalla toilette e dall’orinatoio doveva essere trattata e alla fine utilizzata per creare fertilizzanti, ma la pandemia di COVID-19 ha costretto la scuola a interrompere le attività di raccolta.

Nel frattempo, la struttura sta subendo un aggiornamento del suo concentratore di congelamento e l’aggiunta di un nuovo pastorizzatore più efficiente dal punto di vista energetico, entrambi sviluppati dal Rich Earth Institute con sede nel Vermont.

“L’idea è quella di andare in bicicletta all’interno di una comunità, quindi vogliamo prendere l’urina da questa comunità e applicarla all’interno di questa comunità”.