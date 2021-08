Migranti, Garavini (IV): “Da Germania un esempio per l’Europa. Politica di accoglienza sia comune”

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. “Con le sue parole, il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha confermato nuovamente l’amicizia tra i nostri due popoli. E il forte senso di condivisione e solidarietà. Annunciando che condividerà con l’Italia, come già fatto in passato, il ricollocamento dei rifugiati, la Germania si pone come esempio in Europa. Per un’accoglienza solidale tra tutti i Paesi.

A partire da quelli in cui i governi populisti si rifiutano di partecipare al ricollocamento dei rifugiati. È il momento di realizzare una piena politica comune di accoglienza e redistribuzione. Che vincoli al suo rispetto tutti gli Stati aderenti all’Unione”.

Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, Vicepresidente della commissione Esteri.