Migranti. Salvini, Lamorgese assente, si dia una mossa. Nostre coste assediate da sbarchi illegali

AgenPress – “Lamorgese? Un ministro assente. Le nostre coste sono assediate dagli sbarchi illegali come non avveniva da anni. Da ministro dell’Interno ho dimostrato che volere è potere, a settembre andrò a processo per aver contrastato, coi fatti e non a parole, la mangiatoia dell’immigrazione clandestina, facendo quello che mi avevano chiesto gli italiani col loro voto. E lo rifarei”.

Così il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto ai cronisti all’esterno della caserma Ferrari Orsi di Caserta, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi, dove ha effettuato una visita istituzionale per rendere omaggio ai soldati per l’organizzazione dell’hub vaccinale, il più grande della Campania.

“Io le persone le giudico dai fatti e come sbarchi di clandestini stiamo tornando ai numeri disastrosi di qualche anno fa. Limitare gli sbarchi si può, invito il ministro a darsi una mossa. Non si capisce perché navi straniere devono sbarcare il loro carico in Italia, basta fare tre telefonate non occorre la scienza”, ha detto ancora.

“L’Italia è il paese che ha dato più cittadinanze, quindi non si capisce perché il Pd abbia questa priorità. Per me le priorità sono la salute, il lavoro e la scuola, sicuramente non lo ius soli e la legge elettorale”, ha risposto ai cronisti che chiedevano dello Ius Soli per i figli di immigrati nati in Italia; un argomento ritornato d’attualità grazie alle vittorie olimpiche degli atleti italiani, alcuni dei quali figli di stranieri.

“Gli atleti delle Olimpiadi sono stati 40 gioie che fortunatamente non c’entrano nulla con la politica”.