Milano. Nasce il primo “Hotel per gatti”. Due “stanze” anche per i gatti provenienti dall’Ucraina

AgenPress – Nasce a Milano il primo hotel solo per gatti, un “albergo” con tanto di “camerette” singole, per coppie, cioè “matrimoniali” e plurifamiliari dotate di ogni comfort: dalla musica che risuonerà nella “stanzetta” passando per la cromoterapia in “camere” che saranno, a secondo della temperatura esterna, condizionate o riscaldate.

L’iniziativa è nata da un’idea di Cosetta Bosi, già titolare di un allevamento di gatti della razza British Short & Long Hair a Casorate Primo, in provincia di Pavia.

Tra i servizi disponibili per garantire il benessere dei gatti sono previsti: musicoterapia, aromaterapia, toelettatura, presa e consegna a domicilio, consulti e visite veterinarie, fornitura e applicazione di antiparassitari.

Proprio come gli hotel per le persone, quello per gatti dispone di “appartamentini” dove dalla colazione alla cena può essere richiesto un menù personalizzato. Al momento dell’arrivo in reception viene rilasciata ai padroni un’applicazione scaricabile sul cellulare che, tramite webcam, potrà far monitorare la vita dei piccoli ospiti. Tra i servizi extra, la presa e la consegna a domicilio, la toelettatura, i consulti e le visite veterinarie, la fornitura e l’applicazione di antiparassitari.

L’Hotel metterà a disposizione a tempo indeterminato due camere per i gatti che con i loro padroni sono riusciti ad arrivare in Italia scappando dalla guerra.