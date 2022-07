Milano. Sala, alleanza con il M5s: “not in my name”. Escludo mia candidatura, il Pd non ha bisogno di me

- Advertisement -

AgenPress – “Quando sento dire da Pizzul che in Lombardia dovremmo andare con i 5stelle la mia risposta è ‘not in my name’ io non ci sto”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato l’apertura del capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Fabio Pizzul, ad un’alleanza con il Movimento 5 stelle per le regionali in Lombardia.

“Lo dico in buona fede e sono stato uno di quelli che per primo anni fa diceva ‘guardiamo ai 5 stelle, al loro elettorato e alle loro idee’, però dopo tutto quello che è successo e soprattutto col posizionamento che stanno avendo non credo”.

- Advertisement -

“Io non avrò nessun ruolo politico futuro, per me non cambia nulla. L’unico mio ruolo possibile é qui a Milano e questo lo dico con assoluta certezza. Escludo ogni mia candidatura ed escludo che il mio nome sarà su qualunque lista – ha aggiunto -. Ci sono tanti modi per dare una mano al centrosinistra e il Pd in questo momento non ha bisogno di me, sto cercando di aiutare chi sta facendo uno sforzo per fare parte della compagine di centrosinistra, che non è un passaggio automatico”.

“Io una mano la do ma sono nelle condizioni di non chiedere nulla per me, io ho il mio ruolo perché prima di tutto faccio il sindaco di Milano – ha concluso -. Una mano però la voglio dare. Io non farò parte di nulla, non metterò il mio nome da nessuna parte”.