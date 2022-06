Milano. Una donna di 57 anni trovata morta in strada. In un appartamento cadavere di uomo

- Advertisement -

AgenPress – Una donna di 57 anni é stata trovata morta in strada, mentre un uomo di 61 anni é stato trovato morto in casa, con un colpo di pistola alla testa, in via Arno 2 a Vanzaghello (Milano), nel primo pomeriggio di oggi.

I carabinieri sono intervenuti poco dopo le 15, e hanno trovato in strada il cadavere di una donna italiana 57enne, che si é probabilmente lanciata da un terrazzo. Nell’appartamento é stato trovato il cadavere di un uomo italiano, 62enne, con un colpo di arma da fuoco alla tempia destra.

L’Arma rinvenuta accanto alla donna risulta regolarmente denunciata e di proprietà dell’uomo deceduto. Sul posto sono al lavoro i Carabinieri della SIS del Nucleo Investigativo per effettuare i rilievi. Tutte le ipotesi sono al momento possibili: la donna potrebbe avere ucciso l’uomo e poi essersi suicidata, lanciandosi dal balcone, ma non è possibile escludere che anche l’uomo si sia suicidato, utilizzando la pistola finita poi nelle mani della donna.