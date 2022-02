Milleproroghe, Pastorino (Leu): aumento canoni demaniali marittimi è colpo ad associazioni e circoli

- Advertisement -

AgenPress. “Il decreto Milleproroghe non ha purtroppo risolto il problema dei canoni minimi demaniali marittimi. Il governo ha sostenuto che non ci fossero le coperture per far approvare l’emendamento, quindi non è stato votato. Una notizia che accolgo con disappunto e preoccupazione.

Saranno infatti penalizzate associazioni, volontari, circoli sportivi. Insomma, un pezzo di storia che è fedele testimone delle tradizioni del nostro Paese e di varie realtà locali. E non bisogna dimenticare che anche i Comuni si troveranno a fronteggiare una situazione complicata, perché avranno aggravi di costi”.

Lo dichiara il deputato di Leu, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera.

“Gli effetti di questa mancata decisione sul Milleproroghe – aggiunge Pastorino – si vedranno fin da subito. Molte attività, senza scopo di lucro, dovranno fare i conti con un aumento dei canoni a prezzi insostenibili. E perciò è facile prevederne la chiusura. È una questione che va risolta.

Nel prossimo provvedimento utile, ripresenterò la proposta di abbassare i canoni minimi demaniali marittimi. Ma auspico che il governo intervenga prima, anche perché il fattore tempo è fondamentale in questo caso”.