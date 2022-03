‘M’Illumino di meno’, anche le Università protagoniste domani della Giornata del risparmio energetico

- Advertisement -

Tante le iniziative promosse dagli Atenei della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile per la campagna lanciata da ‘Caterpillar’ di Radio Rai 2 con il Patrocinio del MUR

AgenPress. Anche le Università protagoniste di ‘M’Illumino di meno’, la Giornata del risparmio energetico promossa dalla trasmissione ‘Caterpillar’ di Rai Radio 2 con Rai per il Sociale. La Giornata – alla sua XVIII edizione – si terrà domani, 11 marzo 2022, e quest’anno è dedicata al tema ‘Spegnere, Pedalare, Rinverdire, Migliorare!’.

- Advertisement -

L’iniziativa è patrocinata dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). All’appello del programma ‘Caterpillar’ anche quest’anno risponderanno gli Atenei della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS). Tante le iniziative messe in campo: dai contest fotografici, ai tour in bicicletta, dalle visite agli orti e giardini alla condivisione di strumenti per la manutenzione delle biciclette, ed altro ancora.

‘M’Illumino di meno’ mira a promuovere stili di vita sostenibili e contrastare lo spreco delle risorse disponibili. La Giornata vuole invitare a fare ognuno la propria parte con piccoli gesti quotidiani per il futuro del pianeta: si può fare attenzione a non accendere troppe luci, si può andare a piedi all’università, si può ridurre leggermente la temperatura delle proprie abitazioni.

Domani, dalle 18.00, in diretta su Radio2 e in video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay, andrà in onda lo speciale ‘Caterpillar live’ con Massimo Cirri e Sara Zambotti. Nel corso della trasmissione interverrà anche il Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa.