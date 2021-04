Milva. Il dolore di Malgioglio, è stata la più grande artista italiana

AgenPress – “Sono troppo triste per esprimere il mio dolore, per la perdita di Milva , una amica, ma soprattutto la più grande Artista che il nostro Paese abbia mai avuto. Non so più cosa aggiungere. . . Non trovo le parole” scrive Cristiano Malgioglio su twitter, nel ricordare la grande artista scomparsa ieri a Milano. Malgioglio aveva duettato con Milva nel brano ‘Amica’ del disco ‘Amiche’, composto interamente da duetti, pubblicato nel 1991 dalla Dischi Ricordi, e più recentemente aveva proposto che le fosse assegnato il premio alla carriera al Festival di Sanremo.