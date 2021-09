Minacce no-vax a due giornalisti. Il Viminale: “Libertà di manifestare ma no a intimidazioni”

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Sabato sera è stata aggredita la giornalista di Rainews24, Antonella Alba. Durante la manifestazione contro il green pass aveva posto alcune domande ricevendo una reazione estremamente aggressiva.

Oggi un giornalista di Repubblica e del gruppo Gedi, Francesco Giovanetti, e’ stato aggredito e minacciato di morte da uno dei manifestanti del comparto scuola, che protestavano davanti al Ministero dell’Istruzione. L’uomo è stato condotto dall’ambulanza presso l’ospedale Fatebenefratelli, sull’Isola Tiberina, per gli accertamenti di rito. L’aggressore è stato invece portato in questura, dove è stato identificato.

“La giornalista Antonella Alba minacciata, il giornalista Francesco Giovannetti picchiato durante manifestazioni anti-Green Pass. L’infettivologo Bassetti minacciato sotto casa. Piena solidarieta’ alle vittime di questi vergognosi episodi. Il sonno della ragione genera mostri”, scrive su Twitter il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.

Condanna anche da parte del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Inca’: “La mia ferma condanna verso gli episodi di violenza dei “No greenpass” nei confronti dei giornalisti e totale solidarietà a Antonella Alba e Francesco Giovannetti, aggrediti brutalmente mentre svolgevano il loro lavoro. Questa violenza sta diventando un’inaccettabile costante”.

“Il Viminale assicurerà come sempre la libertà di manifestare pacificamente nel rispetto delle regole ma non saranno ammessi atti di violenza e minacce – si legge in una nota -. E’ grande l’impegno delle forze di Polizia che sono al lavoro quotidianamente per assicurare il controllo del territorio, l’ordine pubblico e l’attività investigativa per individuare chi si inserisce nelle manifestazioni di piazza con atti di violenza e di intolleranza”.