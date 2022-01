Minacce Orlando, Sottosegretario Pucciarelli: condanna e solidarietà al Ministro

- Advertisement -

AgenPress. “Massima solidarietà al Ministro Andrea Orlando per le minacce ricevute. Si tratta di atti meschini da condannare con fermezza e per i quali va fatta immediata chiarezza al fine di individuare e punire i responsabili.” – ha dichiarato il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, commentando la notizia della lettera di minacce indirizzata al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando.

“Attacchi come questi, rivolti sempre più frequentemente contro figure istituzionali e i loro staff, non possono essere più tollerati – ha proseguito Pucciarelli – soprattutto in questa fase emergenziale dove tutte le energie positive del Paese devono essere concentrate e convogliate per superare il momento difficile per il bene dell’Italia e degli Italiani.

Solidarietà e vicinanza anche al membro dello staff che ha aperto la busta contenente materiale da analizzare e che dovrà essere sottoposto ad un iter di accertamenti sanitari” – ha concluso il Sottosegretario Pucciarelli.