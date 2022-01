Minori, Zambelli (Lega), emendamenti Lega per fare luce su casi come Bibbiano

- Advertisement -

AgenPress. “Mai più casi Bibbiano, in Italia e in Europa. La commissione Petizioni del Parlamento Europeo ha votato un importante testo sul tema della protezione dei minori nei processi civili, amministrativi e di diritto di famiglia.

Ho presentato una serie di emendamenti che prendono le mosse dai recenti e noti casi riportati dalle cronache, chiedendo che l’Europa non resti indifferente ai casi di manipolazione del minore nell’ambito dei procedimenti giudiziari, soprattutto in quelli che riguardano l’affido d’urgenza.

Nonostante l’atteggiamento ostruzionistico degli altri gruppi, siamo riusciti a portare nel dibattito politico europeo i tanti casi di manipolazione del minore a danno dello stesso e della propria famiglia, ottenendo anche l’ok di un emendamento che chiede sia garantita maggiore attenzione all’integrità psicofisica dei minori con disabilità nell’ambito dei processi giudiziari.

Questa battaglia, che non dovrebbe avere un colore politico, dimostra come la Lega sia sempre vicina alle questioni maggiormente delicate e che hanno effetti concreti sulle persone più deboli e bisognose di un aiuto da parte delle istituzioni. Porterò avanti fino alla fine le istanze dei minori che subiscono abusi. C’è ancora molto da fare, per costruire una giustizia a misura di minore”.

Così in una nota Stefania Zambelli, europarlamentare della Lega, relatrice ombra del provvedimento.