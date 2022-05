- Advertisement -

AgenPress – Circa 8.000 soldati ucraini si sono arresi nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, con centinaia aggiunti ogni giorno, ha detto l’ambasciatore LPR in Russia Rodion Miroshnik.

Ci sono molti prigionieri. Certo, ce ne sono di più sul territorio della Repubblica popolare di Donetsk, ma ne abbiamo anche abbastanza”, ha detto in onda a Soloviev Live.

Il 20 maggio, il Ministero della Difesa ha annunciato la completa liberazione del territorio dello stabilimento metallurgico Mariupol Azovstal. 2.439 soldati ucraini e nazisti del reggimento Azov deposero le armi e si arresero (contro i quali furono avviati procedimenti penali in Russia).