Mise: Giorgetti designa i nuovi direttori generali

AgenPress. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha completato il processo di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, avviato lo scorso 30 ottobre con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo regolamento, indicando i nuovi direttori generali che avranno il compito di supportarlo nel compito di pianificare e determinare la politica industriale e di sviluppo del Paese, anche attraverso la realizzazione dei progetti d’investimento previsti nel PNRR.

Elenco delle proposte di nomina che diventeranno operative con il Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri:

· Antonio Bartoloni – Direzione generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive

· Giuseppe Bronzino – Direzione generale per gli incentivi alle imprese

· Loredana Gulino – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica

· Maurizio Montemagno – Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese

· Francesco Soro – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali

· Eva Spina – Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione

· Simone Vellucci – Unità di Missione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

· Fabio Vitale – Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società

· Mario Fiorentino – incarico di studio, consulenza, ricerca e ispettivo, di alta specializzazione, in coordinamento con l’ufficio del Segretario generale, la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e PMI e la Direzione generale per la riconversione industriale e grandi filiere produttive

· Carlo Sappino – incarico di studio, consulenza, ricerca e ispettivo, di alta specializzazione, in coordinamento con l’ufficio del Segretario generale ed in raccordo con la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali nel settore delle telecomunicazioni, con particolare riferimento alla semplificazione e alla razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e delle attività di vigilanza e controllo degli Ispettorati territoriali in campo radioelettrico

· Amedeo Teti – incarico di studio, consulenza, ricerca e ispettivo, di alta specializzazione, in coordinamento con l’ufficio del Segretario generale ed in raccordo con la Direzione generale per gli incentivi alle imprese

Il Ministro ha inoltre designato:

· Barbara Luisi – Vice Segretario generale

Sono rimasti invece operativi perché non coinvolti dal riassetto delle competenze della governance del Ministero:

· Benedetto Mineo – Segretario generale

· Antonio Lirosi – Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi

· Gianfrancesco Romeo – Direzione generale per le risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio