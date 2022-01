Mise monitora situazione Bosch

- Advertisement -

AgenPress. La situazione della Bosch è monitorata in maniera costante dal Mise. La struttura per le crisi d’impresa del ministero è stata già allertata e convocherà il tavolo in tempi brevi.

Purtroppo il rischio degli esuberi denunciato dai sindacati della Bosch di Bari, che il ministro Giancarlo Giorgetti ha visitato lo scorso 8 ottobre, è conseguenza della transizione verso il green.

- Advertisement -

Più volte il titolare del Mise ha infatti puntato l’attenzione sulla necessità che la fase della transizione sia compatibile non solo con le esigenze ambientali ma anche con quelle sociali ed economiche. Senza questo equilibrio, ha avvertito Giorgetti, il conto da pagare può diventare insostenibile.