Missili russi su Kiev lanciati con bombardieri Tu-95, Tu-160. Bambina estratta dalle macerie

AgenPress – Questa mattina i militari russi hanno lanciato missili Kh-101 contro la città di Kiev con bombardieri Tu-95 e Tu-160.

La dichiarazione pertinente è stata rilasciata dal portavoce del comando dell’aeronautica militare delle forze armate ucraine Yurii Ihnat durante un telethon nazionale, riferisce un corrispondente di Ukrinform.

“I bombardieri strategici, Tu-195 e Tu-160, che sono stati usati oggi per lanciare missili nella regione di Kiev, sono quelli di stanza nel Mar Caspio, ad Astrakhan. Decollano da lì. Sono dotati di missili di base e li lanciano da lì. Il missile Kh-101 ha una portata di 5,5 mila chilometri. Pertanto, i bombardieri non devono necessariamente entrare nel nostro spazio aereo. È sufficiente che decollino, prendano una pista di fuoco e lanci missili. Oggi sono stati lanciati dai quattro ai sei missili. Infatti, le nostre unità di difesa antiaerea hanno reagito e alcuni missili sono stati abbattuti. È stato confermato che un missile è stato distrutto. I frammenti dell’altro sono in corso di ricerca”, ha detto Ihnat.