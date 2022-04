Missione russa anti-covid. Rosato, da Conte subalternità a Mosca. Uso dei servizi segreti per fini personali e politici

- Advertisement -

AgenPress – “Uso dei servizi segreti per fini personali e politici. Subalternità imbarazzante alla Russia di Putin. Questo e molto altro è Giuseppe Conte. Sono serviti sangue freddo e determinazione per mandarlo a casa, basterà avere pazienza per vedere emergere tutto il resto”.

Così il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato riportando sui social facendo riferimento ad alcuni documenti riportati dal quotidiano la Repubblica riguardo le missioni del 2019 e i contatti con la Russia da parte di Giuseppe Conte.

Quanto scritto oggi da ‘Repubblica’ oggi sul presunto ‘Russiagate”? “Mi sembra che il termine ‘presunto’ sia una cortesia, ha detto poi a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora.

“Ho letto e penso che spieghi perché noi chiedevamo perché il premier, a suo tempo, desse una delega sui servizi segreti e non li usasse come suo strumento personale. Non lo hanno mai fatto i presidenti del consiglio, lo voleva fare Giuseppe Conte e i risultati li vediamo”.

Se ci fosse davvero stata questa cena tra Barr e Vecchione crede che Conte lo avrebbe saputo? “Certo, mi sembra normale”. Secondo lei Conte pensava davvero che ci fosse un accordo tra Renzi e Obama per ‘fregare’ Trump? “Evidentemente se gli ha dato fiato ci credeva”.