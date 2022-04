Missione russa. Renzi: Conte incompetente e incapace. Spieghi perché ha accettato quell’ accordo con Putin

- Advertisement -

AgenPress – “Giuseppe Conte rilancia e attacca me, ma in quella vicenda non si è comportato bene. Incompetente e incapace di conoscere le regole del gioco.

Lo dice Matteo Renzi attaccando Giuseppe Conte dopo l’invito che gli rivolge l’ex premier ad andare a riferire al Copasir i suoi sospetti sui rapporti della Russia con l’Italia durante i due governi Conte.

“C’è da chiarire la vicenda del presunto spionaggio russo, su cui siamo gli unici a chiedere la commissione di inchiesta sul Covid. In quella missione c’era qualcosa di strano – dice Renzi facendo riferimento alla spedizione di medici russi in Italia durante la pandemia – e Conte dovrebbe chiarire perché ha accettato quell’ accordo con Putin”.

“I grillini non vogliono che sia fatta luce, né su questo né sulle mascherine”. Da chiarire, per il senatore, sono più in generale i rapporti dei Cinquestelle con la Russia. “Basta ricordare Di Stefano che oggi fa l’istituzionale viceministro e che allora attaccava l’Ucraina definendola ‘stato fantoccio della Nato'”. Durante la visita a Roma dell’ex segretario alla Giustizia Usa William Barr, Conte – accusa Renzi – “in quelle ore era impegnato a salvare la poltrona. Le risposte deve darle chi aveva la delega ai servizi. Conte ha fatto tutto e il contrario di tutto. È stato sovranista e progressista, populista e democratico, filo Trump e filo Putin”.