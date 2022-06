Modena. E’ grave il bimbo caduto dalla finestra. Arrestata babysitter. Avrebbe detto “adesso è libero”

- Advertisement -

AgenPress – Dopo la notte trascorsa in ospedale le condizioni del bimbo di 13 mesi che ieri è caduto da una finestra del secondo piano a Soliera (Modena) sono sempre gravi, ma stabili. Il piccolo è ricoverato in prognosi riservata al Maggiore di Bologna, in rianimazione.

Ieri pomeriggio i carabinieri hanno arrestato la babysitter 32enne che era in casa con lui, con l’accusa di tentata omicidio. Probabilmente domani si terrà l’udienza di convalida. La donna è nel carcere Sant’Anna di Modena e ieri non ha saputo dare spiegazioni su quanto successo. Il suo avvocato ha spiegato che era in stato confusionale.

“L’ho vista stamattina, è ancora emotivamente provata, ma mi è sembrata un po’ più tranquilla. Si è anche informata sullo stato di salute del piccolo. Per il resto è sempre molto assente e non ha detto nulla sulla dinamica della caduta”, ha spiegato l’avvocato Francesca Neri.

Mentre si attende la fissazione dell’udienza di convalida di arresto, non si esclude la possibilità di richiedere una perizia psichiatrica per l’indagata. “Sempre che il pubblico ministero non esprima la volontà di fare un incidente probatorio”.

“Adesso è libero”. Sono le parole che avrebbe pronunciato la babysitter quando il piccolo si trovava sul selciato sotto casa, da poco caduto dal secondo piano.

La frase della donna sarebbe stata riferita da vicini che l’hanno vista immobile, davanti alla finestra.