Modena (FI): “Dal Governo grande attenzione alle aree di centro colpite dal sisma”

subito disponibili 160 milioni di euro

AgenPress. “Ringrazio il Ministro Mara Carfagna per la scelta, da lei stessa definita non causale, delle aree del Centro colpite dal sisma del 2016 per il primo Contratto Istituzionale di Sviluppo della sua esperienza come ministro del Sud e della Coesione Territoriale – afferma Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia e membro delle Commissioni Bilancio e Giustizia di Palazzo Madama – Questa scelta permetterà di realizzare la riqualificazione urbana, i trasporti, le infrastrutture sociali, il turismo, l’ambiente delle zone del Cratere. Tutti elementi fondamentali per la rinascita e lo sviluppo.

Il Ministro – aggiunge – porterà a termine il Contratto Istituzionale di Sviluppo, destinato a sostenere progetti ed investimenti integrativi e complementari rispetto alla ricostruzione materiale degli edifici, per assicurare la ripresa e lo sviluppo dell’economia delle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017, rendendo disponibili 160 milioni di euro, 100 milioni di euro stanziati dalla Legge di Bilancio e 60 milioni di euro provenienti dalla contabilità speciale del Commissario).

A questi potranno affiancarsi altri strumenti – conclude Modena – sempre destinati al Centro Italia, a cominciare dai 60 milioni per la creazione dei centri di ricerca delle Università del cratere, che saranno presto ripartiti dal Ministro, ed i 50 milioni frutto dei risparmi della Camera dei Deputati affidati alla Cabina di Regia di Palazzo Chigi.