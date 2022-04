Moldavia. In Transnistria attacchi per destabilizzarci. “Mosca vuole aprire nuovo fronte di guerra”

- Advertisement -

AgenPress – Dietro gli attacchi in Transnistria ci sono “tensioni tra varie forze della regione che sono interessate alla destabilizzazione”. Lo ha affermato la presidente moldava, Maia Sandu, citata da Interfax, dopo aver presieduto stamani un Consiglio di sicurezza nazionale sulla crisi. “Questo mette la regione della Transnistria in una posizione vulnerabile e crea rischi per la Moldavia. Condanniamo tutte le provocazioni e i tentativi di coinvolgere la Moldavia in azioni che possano mettere in pericolo la pace”, ha aggiunto. (ANSA).

Gli Stati Uniti si dicono “preoccupati” dei tentativi di “aumentare le tensioni” in Moldavia, ha detto in un briefing con la stampa il portavoce del dipartimento di Stato americano, Ned Price.

- Advertisement -

“Ribadiamo l’appello alla calma del governo moldavo in risposta a questi incidenti e sosteniamo pienamente l’integrità territoriale e la sovranità della Moldavia, rispettando la sua neutralità”, ha detto ancora il portavoce del dipartimento di Stato americano. “Non conosciamo tutti i dettagli oltre a ciò che è accaduto ieri, ma siamo preoccupati da eventuali tentativi di auemntare la tensione”, ha sottolineato. “La Moldavia è un partner forte, stiamo lavorando per assicurarci che abbia ciò che le serve per rispondere alle conseguenze regionali dell’aggressione russa contro l’Ucraina”.

Per i funzionari ucraini la Russia potrebbe tentare di aprire un nuovo fronte nella guerra di due mesi.

Lunedì, un attacco missilistico ha danneggiato un edificio di sicurezza del governo nella regione separatista della Transnistria, sostenuta dalla Russia, all’interno della Moldova. Circa 1.500 soldati russi sono schierati in Transnistria, apparentemente come forza di mantenimento della pace.

- Advertisement -

Martedì, una torre di comunicazioni in Transnistria è stata danneggiata da esplosioni inspiegabili, portando il presidente moldavo a convocare una riunione di emergenza del consiglio di sicurezza del Paese.

Questi due incidenti hanno portato l’Ucraina ad accusare la Russia di provocazioni pianificate in Transnistria.

L’Ucraina ha anche accusato la Russia di aver lanciato missili da crociera martedì su un ponte sull’estuario del fiume Dnestr. Il ponte stradale e ferroviario collega Odesa con l’estremo angolo sud-ovest dell’Ucraina al confine con la Moldova, e il danno sostanzialmente interrompe la regione.

Maksym Marchenko, capo dell’amministrazione militare della regione di Odesa, ha detto che la Russia ha usato tre missili, uno dei quali aveva colpito il ponte.

“Con le sue azioni, il nemico sta cercando di tagliare parte della regione di Odesa e creare tensione tra gli eventi” in Transnistria, ha detto Marchenko.

Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha affermato che “le autorità russe a livello dei massimi rappresentanti dello stato stanno dichiarando che è necessario occupare la Moldova”.

“Gli attacchi di missili da crociera di oggi sulla nostra regione meridionale potrebbero indicare le intenzioni della Russia di aggiungere la regione della Bessarabia ucraina (l’estremo sud-ovest) a tutte le aree della sua offensiva”.

Il comando operativo “Sud” dell’esercito ucraino ha affermato che nella regione di Odesa “collaboratori e agitatori del ‘mondo russo'” erano stati identificati tra provocazioni e accuse secondo cui l’Ucraina stava progettando di attaccare la Transnistria.