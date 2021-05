Mollicone (FDI): “Addio a Battiato, maestro e artista. Sia intitolato un teatro a suo nome”

AgenPress. “Addio al Maestro Franco Battiato. Non solo la musica, ma oggi anche il teatro, il cinema e la poesia perdono un artista, che era anche un maestro spirituale ed esoterico. Il ministero della Cultura intitoli a suo nome un’istituzione culturale e musicale.

Lo vogliamo ricordare con la strofa di una delle sue ultime canzoni, “Torneremo ancora”, vero e proprio manifesto del suo pensiero spirituale: “La vita non finisce / è come il sogno / la nascita è come il risveglio”.”

Così il responsabile Cultura di Fratelli d’Italia, deputato Federico Mollicone.