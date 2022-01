Mollicone (FDI): “Agenzia Ansa rimuova foto di candidata PD alle suppletive”

- Advertisement -

AgenPress. “Chiediamo alla redazione Ansa di rimuovere la foto della candidata del centrosinistra usata come copertina del pezzo sulle suppletive di Roma Centro, probabilmente inserita per errore, pezzo in cui, inoltre, sono citati solo tweet di esponenti del centrosinistra come Gentiloni e Letta.

Ricordiamo come Ansa riceva contribuzione pubbliche – dichiara il componente dell’esecutivo romano di FDI, deputato Federico Mollicone – noi ci limitiamo a invitare gli elettori ad andare a votare: non vorremmo che, mancasse la necessaria legittimazione di popolo e votasse solo l'”apparato”.”