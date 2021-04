Mollicone (FdI): da sempre FDI a sostegno delle imprese, abolire reddito di cittadinanza e cash back”

AgenPress. “In tema di aiuto alle imprese italiane, ci tengo a sottolineare che l’azione parlamentare di Fratelli d’Italia su tutti i provvedimenti economici degli ultimi mesi è stata caratterizzata da una visione a favore della piccola media impresa, lo testimoniano tutti gli emendamenti e gli atti da noi presentati in Parlamento.

Abbiamo presentato emendamenti al DL Sostegni al Senato, perché gli indennizzi previsti sono troppo bassi e insufficienti. FDI porta avanti da sempre proposte concrete: abolire il reddito di cittadinanza e cashback e dirigere le risorse per la realizzazione di un vero e proprio cuneo fiscale a favore del mondo imprenditoriale per assumere dipendenti a costo zero” ha dichiarato il deputato di FDI Federico Mollicone, capogruppo della commissione Cultura, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post condotto da Piero Tatafiore, condirettore della testata.