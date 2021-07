Mollicone (FdI): “Governo contro spettacolo dal vivo, nessun intervento nelle bozze PNRR e riaperture non concordate”

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. “Dal governo segnali inesistenti per lo spettacolo dal vivo: nelle bozze circolanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non sono inseriti interventi per lo spettacolo dal vivo, tranne che per 300 milioni per l’efficientamento energetico di teatri e cinema.

Il governo non segue l’indirizzo del Parlamento, per l’ennesima volta. Anche per la transizione digitale dell’editoria, dell’audiovisivo e della radiofonia vediamo che è stata mantenuta la linea di intervento di 18 miliardi per la digitalizzazione delle imprese, “Transizione 4.0″, che, data la vastità della platea, ha alti rischi di nebulizzazione dello stanziamento.

Ancora non conosciamo l’impatto atteso degli interventi, il cronoprogramma, i soggetti attuatori, la definizione del ruolo del privato – così il capogruppo di FDI in commissione Cultura ed Editoria, responsabile Innovazione del partito, deputato Federico Mollicone – il mantenimento del coprifuoco alle 22 sarà il colpo di grazia allo spettacolo.

L’Arena di Verona, come ha detto anche il direttore artistico Mazzi, era già pronta per ripartire in sicurezza. Le aperture del governo arrivano senza essere concordate con le categorie, come già chiese FDI.”